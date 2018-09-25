غدًا.. الاتحاد يستضيف الوحدة في الجولة الرابعة من الدوري

نواف السالم(صدى):

تتواصل غدًا الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراة وحيدة تجمع الاتحاد مع الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكانت الجولة الرابعة انطلقت أمس الاثنين بإقامة مباراتين، حيث فاز الهلال على مضيفه الفتح 3-2، وتخطى النصر ضيفه التعاون بهدف وحيد.

وتتواصل مباريات الجولة بعد غدٍ الخميس حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى الاتفاق مع أحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي في الثانية فريقا الحزم والفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقام يوم الجمعة مباراتان، حيث يلتقي الفيحاء مع القادسية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الشباب ضيفًا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتختتم مباريات الجولة، السبت بإقامة لقاء وحيد يجمع الباطن مع الأهلي في حفر الباطن.