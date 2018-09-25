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بالفيديو.. القبض على شاب يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود في رنية

بالفيديو.. القبض على شاب يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود في رنية
نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن القبض على شاب في محافظة رنية ظهر في مقطع متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الشاب مارس التفحيط مُعرِضاً ارواح الناس للخطر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5495 ] نشر منذ 9 دقائق

تفحيط داخل محطة ** أيش جوك أنت **؟!! ههههههههههههههههههه

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