بالفيديو.. القبض على شاب يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود في رنية
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن القبض على شاب في محافظة رنية ظهر في مقطع متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود.
وقالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الشاب مارس التفحيط مُعرِضاً ارواح الناس للخطر.
إمارة #مكة:
القبض على شاب في محافظة #رنية ظهر في مقطع متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود مُعرِضاً ارواح الناس للخطر. pic.twitter.com/RSdB2m1oJV
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 25, 2018
رااايق[ عدد التعليقات: 5495 ] نشر منذ 9 دقائق
تفحيط داخل محطة ** أيش جوك أنت **؟!! ههههههههههههههههههه