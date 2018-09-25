بالصور.. سجون جازان تحتفي باليوم الوطني

احمد مسملي(صدى):

احتفلت مديرية السجون بمنطقة جازان ممثلة بإدارتها العامة وسجن الايواء وسجونها الفرعية مع نزلائها باليوم الوطني ال 88 للمملكة العربية السعودية . وقد انطلقت الاحتفالات تزامناً مع التوقيت الزمني الموحد الذي حددته المديرية العامة للسجون لكافة سجون المناطق والذي صادف موعد زيارة ذوي النزلاء الرسمية .

حيث تم إطلاق البالونات التي حملت ألوان العلم السعودي ( الأخضر والأبيض ) كإيذان بانطلاق الاحتفالات ، بعد ذلك تم توزيع الهدايا والورود على الزوار الذين أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الذي تم إعداده لهذه المناسبة .

من جهة أخرى انطلقت وفي ذات التوقيت الفعاليات الداخلية للنزلاء الذين عبروا عن فرحتهم باليوم الوطني وما واكبه من انشطة وفعاليات كان تهدف في المقام الأول والأخير إلى تعريفهم بتاريخ هذا الوطن المعطاء وذلك عبر المحاضرات والبرامج الفيلمية التي تم عرضها عليهم .

كما أقام سجن النساء التابع لسجون المنطقة احتفالية خاصة بهذه المناسبة جرى خلالها إقامة العديد من المسابقات حيث أقيمت مسابقة لأفضل رسمة معبرة عن الوطن وكذلك مسابقة الشعر ومسابقة النثر وفي ختام الحفل تم تكريم النزيلات الفائزات في المسابقات وتقديم الهدايا بمناسبة اليوم الوطني .