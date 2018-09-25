شمس تؤكد: فضل شاكر هددني بالقتل

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الفنانة الكويتية شمس، اتهامًا خطيرًا إلى الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر، في ظل المشاكل المتواصلة بين الطرفين.

واتهمت شمس الكويتية فضل شاكر بأنه هددها بالقتل، واصفًا الفنانات بكلمات غير لائقة، ما أثار ضخة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ” شمس ” في مقابلة تليفزيونية أن الفنان المعتزل اتصل بها عبر أحد الأًصدقاء وهددها، وكان يتحدث باللغة العربية الفصحى، قائلًا ” إن وطئت رجلاكِ أرض لبنان، سأقسمك نصفين، سأجعل نصفك الأول في بيروت الشرقية والثاني في الغربية “.

يًذكر أن الفنان فضل شاكر تم اتهامه بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية بعد اعتزاله الفن، ولكن تم إعلان براءته فيما بعد من هذه التهم.