القبض على شبكة تخابر مدعومة من قطر وحزب الله باليمن

فهمي محمد(صدى):

ألقت قوات النخبة الشبوانية في اليمن اليوم الثلاثاء، القبض على أعضاء في شبكة تخابر مدعومة من قطر وحزب الله؛ مهمتها زرع الفوضى في اليمن.

وأعلنت ” النخبة ” في بيان أصدرته أن المتهمين اعترفوا بسعيهم إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة، كما أقروا بهدفهم لإفشال جبهة الساحل الغربي، وعرقلة تقدم القوات لتحرير مدينة الحديدة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما أوضحت أنه تم القبض على بعض المتهمين بالانتماء إلى الشبكة؛ وذلك بعد عملية رصد وتتبع في منطقة عزان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، مبينة أن الشبكة تابعة للمدعو فادي باعوم، ومدعومة من قطر وحزب الله.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمون أقروا في القضية بتابعيتهم إلى المدعو ” باعوم ” ؛ لتكوين كيان سياسي مناهض لقوات التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية؛ وذلك بغرض زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى.