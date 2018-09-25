منظمة التعاون الإسلامي تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت منظمة التعاون الإسلامي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية في الشؤون السياسية والمالية، للعمل بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة، في عدد من التخصصات.

وأوضحت المنظمة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير عام الشؤون السياسية: يكون مسؤولاً، تحت إشراف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، عن التعامل مع جميع القضايا السياسية المتعلقة بالدول الأعضاء بما في ذلك الوساطة والحوار والمفاوضات بهدف الإسهام في التسوية السلمية للنزاعات في الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة العمل اليومي للإدارة.

وأشارت إلى أنه يفضل من لديه درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة ” يفضل من لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه، مقترنة بخبرة واسعة في المهام المحددة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 18 عاماً من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية من العمل في المنظمات الدولية والحكومية، مع خبرة واسعة في المجال الدبلوماسي من خلال تمثيله في السابق لبلاده على المستوى الدولي.

واشترطت الإجادة التامة ” قراءة وكتابة وتحدثًا ” للغتين على الأقل من لغات العمل الثلاث في منظمة التعاون الإسلامي، أي العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعض المعرفة باللغة الثالثة، وأن يكون المرشح مواطناً من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مسلم الديانة، وألا يزيد العمر عن خمسة وخمسين عامًا، وأن يكون خاليًا من الأمراض والعيوب.

وشددت على أن يكون مرشحًا من قبل دولته أو ألا يكون لدى دولته اعتراض على تعيينه، بالإضافة إلى ضمان توافر المعلومات الشخصية الأساسية مثل تاريخ الميلاد، وبلد الإقامة، والحالة الاجتماعية، وعدد الأطفال، لافتة إلى أنه سيتم الاتصال فقط بمن تضمهم قائمة المرشحين المختصرة، كما أنها لن تقبل الطلبات الواردة بعد الموعد النهائي.

وأضافت أنها تحتاج إلى موظف تخصصي في الشؤون السياسية: يكون مسؤولاً عن اتباع تعليمات رؤسائه في الإدارة، وإعداد التقارير والمراسلات، والترتيب للاجتماعات التي تعقدها الإدارة والمشاركة فيها، وأداء أي مهمة أخرى مطلوبة، درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدبلوماسية، أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة. (يفضل من لديه درجة الماجستير).

وأكدت على أنه يجب أن يتمتع لما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية من العمل في وزارات الخارجية في الدول الأعضاء أو في المنظمات الدولية والحكومية، والإجادة التامة (قراءة وكتابة وتحدثا) للغتين على الأقل من لغات العمل الثلاث في منظمة التعاون الإسلامي، أي العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعض المعرفة باللغة الثالثة، بالإضافة إلى بقية الشروط في الوظيفة التي تسبقها.

وقالت المنظمة أنها تحتاج إلى مدير الشؤون المالية: يتولى المدير مسؤولية جميع الأنشطة المالية للأمانة العامة ومكاتبها الخارجية، كما يتولى تطبيق النظام المالي في جميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها، وذلك وفقا للنظام المالي والنظام الأساسي لموظفي المنظمة، مشددة على وجود شهادة جامعية في مجال الدراسات المالية ودراسات الميزانية والمحاسبة وتدقيق الحسابات ” يفضل أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه ” .

وتابعت: على الأقل 12 سنة من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية في منصب مالي، إضافة إلى مهارات الإدارة وإعداد الميزانيات، ويفضل أن تكون هذه الخبرة مكتسبة في منظمات حكومية دولية، وإتقان لغتين على الأقل من لغات العمل الثلاثة في منظمة التعاون الإسلامي (قراءة وكتابة وتحدثا)، وإلمام معقول باللغة الثالثة، كما يجب أن يكون المترشح من مواطني إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وأضافت أن يكون مسلم الديانة، ودون 50 سنة من العمر، وسليمًا من الأمراض والإعاقات، مشيرةً إلى أن يكون الشخص مرشحًا من طرف دولته أو ألا يكون لدولته أي اعتراض على تعيين، والتأكد من تضمين السيرة الذاتية البيانات الشخصية الأساسية مثل تاريخ الميلاد وبلد الإقامة والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء، إل، لافتة إلى أنه لن تتصل الأمانة العامة إلا بالمترشحين التي أُدرجت أسماؤهم في القائمة الموجزة للمترشحين، ولا تُقبل طلبات الترشح التي ترد بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات

ولفتت إلى أن طريقة تقديم الطلبات عن طريق: يكتب مسمى الوظيفة المتقدم إليها في خانة موضوع البريد الإلكتروني، وترسل الطلبات مرفقًا بها السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]