إحالة المتسببين في وفاة طفلة المجاردة للنيابة العامة

أبها(صدى):

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتسببين في وفاة طفلة المجاردة للنيابة العامة؛ لمحاسبتهم في أسرع وقت.

وأضح المتحدث الرسمي للمنطقة أن الأمير فيصل بن خالد، برفع تقرير عاجل عن حادثة وفاة الطفلة ومحاسبة كل مقصر وكل من تسبب بذلك .

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وجه، اليوم، قرارًا بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق إثر وفاة طفلة بإلتماس بعامود كهرباء.

اقرأ أيضًا: