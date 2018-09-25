أسطورة الهلال يكشف أخطاء الزعيم بمباراة الفتح

نواف السالم(صدى):

كشف أسطورة الهلال ولاعبه السابق يوسف الثنيان،عن الأخطاء الذي ارتكبها الفريق في لقائه أمام الفتح في إطار الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي فاز بها الزعيم بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعبر الثنيان عن عدم رضاه عن الأداء؛ حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” ‏ألف مبروك لجماهير الهلال الفوز في المباراة وكسب ثلاث نقاط ثمينة ” ، مضيفًا: ” سبق وأن ذكرت بأن الهلال يمتلك لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عال جدا، لكن ما زالت هناك بعض الأخطاء منها رتم الفريق البطيء وعدم التسديد من خارج الـ18، وأكيد أن تلك الأخطاء لا تخفى على المدرب وستعالج بالتمارين. ”

وأضاف: ” ‏التنظيم وتوزيع المهام بين اللاعبين أمر مهم، سالم الدوسري ارتكب خطأ غير مبرر بعد تقدم الفريق، وكان عليه أن يترك مواجهة اللاعب الخصم للظهير حسن كادش ” ، متابعًا: ” ضربة الجزاء الضائعة كان يفترض أن ينفذها محمد كنو طالما نجح اللاعب في تنفيذ الضربة السابقة أمام الفيحاء. ”

واستطرد أسطورة الهلال: ” ‏فريق الفتح لعب المباراة بطريقة دفاعية، وفي اعتقادي أنه كان من الأفضل للمدرب اللعب برأسي حربة كما فعل في مباراة الجولة الثانية أمام الرائد، نظرا لوجود نجوم بالوسط وأظهرة مميزين ” ، مختتمًا: ” ‏أسعدني وجود الأمير محمد بن فيصل في المدرجات، وتواجده المبكر مع اللاعبين، وأحب أقول له عندك فريق ذهب، وألف مبروك يا أبو سلطان. “