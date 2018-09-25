بالصور.. ” مريم ” تدخل موسوعة جينيس بصحن هريس

نايف السالم(صدى):

تمكنت الطباخة السعودية مريم الأحمد، من الدخول لموسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية؛ وذلك لتقديمها أكبر صحن هريس في مهرجان السفرة.

حيث أُقيم المهرجان في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية؛ وذلك بمشاركة مجموعة من الطباخين من الإمارات ودول أخرى .

وبالتطرق للتفاصيل، تُعد الطباخة ” مريم ” أول سعودية تدخل موسوعة ” جينيس ” ؛ حيث أبانت أن كمية الهريس الذي تم طبخة داخل الوعاء يصل إلى نحو طن ونصف، فيما يبلغ طول الوعاء بنحو 150 متر وعرض 50 متر.

وقالت ” مريم ” : ” في كل مشاركة أجدد أدواتي وطريقة تزيين طاولتي، كما أبتكر أسماء لكل طبق أصنعه، أشبّه أطباقي بأطفالي وعندما اخرج بطبق جديد أطلق عليه اسم مختلف، ولديّ أكثر من 50 إسمًا لأطباقي ” .

وعن المشاركة في المهرجان، أبانت أنها تسعى للاستفادة من هذه المشاركة؛ من خلال إظهار قدرة المرأة السعودية على التميز في المسابقات الدولية والمهرجانات.

يُذكر أن ” مريم ” نالت 4 شهادات لتميز أكلها وطاولتها في عدد من المهرجانات التي شاركت فيها داخل السعودية.