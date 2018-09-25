تركي آل الشيخ يعتمد مجلس إدارة الرائد

نواف السالم(صدى):

اعتمد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الرائد الجديد برئاسة فهد المطوع.

وجاء في رئاسة مجلس الإدارة فهد بن محمد المطوع، وعبد العزيز المسلم نائب رئيس مجلس الإدارة، وصالح بن خليفة المرشود، الأمين العام والمشرف على الفئات السنية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أحمد بن إبراهيم كمشرف العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس إدارة، وثامر بن إبراهيم الناصر مشرف المركز الإعلامي وعضو مجلس إدارة، وطارق بن عبد العزيز المسلم مسؤول الاستثمار وعضو مجلس إدارة.