” الصحة ” تطلق برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس

الرياض(صدى):

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم اليوم , برنامج الفحص الإستكشافي لطلبة المدارس وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز صحة الطلاب والطالبات والذي تمتد أنشطته على عدة مراحل , تشمل الصف الأول إبتدائي والرابع إبتدائي والأول متوسط والأول ثانوي .

ويتكون برنامج الفحص الاستكشافي بالعديد من الإجراءات , من خلال استقصاء تاريخ المرضى وإجراء التطعيمات عند دخول الصف الأول الإبتدائي , والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم (BMI percentile) والكشف على حدة النظر , وفحص الأسنان و السمع , وكذلك الإضطرابات النفسية والسلوكية و الكشف المبكر للإكتئاب (PHQ9) واضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه (ADHD) , والاكتشاف المبكر للتدخين , والكشف عن اعوجاج السلسلة الفقارية و صعوبات التعلم .

يذكر أن البرنامج , سيشمل كافة المدارس خلال الفصول الدراسية الأربع المقبلة توالياً , ابتداءً من الفصل الدراسي الحالي.