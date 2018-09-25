” البلسم 3 ” تستعد لمعالجة 176 مريض من دولة تنزانيا

سعيد العجل(صدى):

تستعد منظمة البلسم الدولية لرحلة علاجية إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية لعلاج مرضى القلب، وذلك بعد النجاح الذي حققته في رحلتي “بلسم ١”، و “بلسم٢” لعلاج مرضى القلب في اليمن.

وسيتوجه فريق جراحة وعلاج القلب في البلسم الدولية لعاصمة جمهورية تنزانيا الاتحادية ـ دار السلام خلال الأيام القليلة المقبلة، لعلاج بعض مرضى القلب.

وحول هذا أوضح المدير التنفيذي للبلسم استشاري جراحة القلب الدكتور عماد بخاري أنهم يستهدفون خلال ستة أيام – مدة الرحلة- إجراء (١٦-١٨) عملية قلب مفتوح، وما يقارب من (٦٠) قسطرة تداخليه، والكشف وتقديم العلاج لـ (١٠٠) حالة عبر الأشعة الصوتية، والعيادات الخارجية بالتكامل والتعاون مع الفريق الطبي المحلي بمركز القلب جاكايا كيكويتي.

وتأتي هذه الرحلة بعد التنسيق مع سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية في المملكة العربية السعودية الأستاذ/ حميد عيد مغازي ووزارة الصحة التنزانية ومركز القلب جاكايا كيكويتي في العاصمة التنزانية.

وقد أبدى جراح القلب الدكتور راكان ناظر سروره بمشاركته وزملائه في البلسم في هذا العمل الخيري الإنساني الذين يرجون فيه الأجر من الله.

ويتذكر عضو البلسم طبيب التخدير عبدالعزيز خوجه وزملاءه بكل غبطة الإنجازات التي تمت في رحلتي “البلسم ١” و “البلسم ٢” لليمن خلال شهري (إبريل ومايو ٢٠١٨) حيث أُجري خلال ما يقارب الاثني عشر يوماً.. (٢٥) عملية قلب مفتوح وأكثر من (٢٠٠) عملية قسطرة تداخلية، والكشف السريري وعبر الأشعة الصوتية على أكثر من (٧٥٠) حالة.

الجدير بالذكر أن نواة هذا الفريق الطبي هم من أبناء المملكة العربية السعودية الذين يفخرون للمكانة الطبية العالمية التي وصل إليها الأطباء في المملكة في مختلف المجالات وأصعبها كجراحة القلب، ويشارك الدكتور/رحيم قل باكستاني الجنسية، استشاري جراحة القلب في هذه الرحلة.