الإطاحة بـ 4 مواطنين حاولوا سرقة صراف آلي بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، بـ 4 مواطنين حاولوا سرقة أموال من جهاز صراف آلي وخزانة من أحد المحال التجارية في المنطقة باستخدام سيارة مسروقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، أنه ورد بلاغ عن محاولة سرقة جهاز صراف آلي بطريق الأمير عبدالمجيد بتاريخ 6/11/1439هـ، وبالبحث والتحريات تم القبض على المتورطين.

وأضاف أن المتهمين الأربعة في العقد الثالث من العمر، وأقروا بمحاولة سرقة أموال من جهاز الصراف الآلي، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة خزانة من أحد المحالّ التجارية باستخدام سيارة مسروقة، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.