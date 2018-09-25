بعد وفاة طفلة.. إعفاء رئيس بلدية المجاردة وعدد من المسؤولين من مناصبهم

أبها(صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق إثر وفاة طفلة بإلتماس بعامود كهرباء.

وقدم المهندس عبداللطيف بن عبدالملك خالص تعازيه إلى أسرة الطفلة الفقيدة جنى الشهري، سائلًا المولى أن يتفقدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما أكد ” آل الشيخ ” أن الوزارة ستقوم بمحاسبة كل مقصر ولن تتوانى في إيقاع أسد العقوبات النظامية فيمن يثبت تهاونه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة، مشددًا على عمل الوزارة على ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن العامة.

وكانت توفيت إحدى طالبات الصف الثالث الابتدائي والتي تبلغ من العمر 9 سنوات بالمجاردة؛ بسبب صعق كهربائي في شارع الفن، على مرأى من والدتها وشقيقتها غلا 3 سنوات وخالاتها الأربع وبناتهن.

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