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بالصور.. ارتداء إلهام شاهين الأبيض بعزاء منتج يثير الجدل

بالصور.. ارتداء إلهام شاهين الأبيض بعزاء منتج يثير الجدل
القاهرة(صدى):

حضرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عزاء المنتج والمخرح المسرحي سمير خفاجي باللون الأبيض؛ وهو الأمر الذي أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث أبدى الكثيرين تفاجائهم بهذا الأمر وتساءلوا عما تقصده ” إلهام ” ، وهل تقصد أن الحزن في القلب وليس في لون الملابس.

 

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 41 دقيقة

المصريات والسوريات بعضهم يلبسوا أبيض بدل الاسود عادي يعني وين المشكلة الموهم تقوم بالواجب .

[ عدد التعليقات: 54706 ] نشر منذ 19 دقيقة

يمكن ثوبها الاسود باالغساله ..

,, ولاعندها نظيف غير الثوب الابيض ,,

,, المهم تقوم باالواجب .. اصيله يانفيسه قصدي يالهومه ,,

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