بالصور.. ارتداء إلهام شاهين الأبيض بعزاء منتج يثير الجدل

القاهرة(صدى):

حضرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عزاء المنتج والمخرح المسرحي سمير خفاجي باللون الأبيض؛ وهو الأمر الذي أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث أبدى الكثيرين تفاجائهم بهذا الأمر وتساءلوا عما تقصده ” إلهام ” ، وهل تقصد أن الحزن في القلب وليس في لون الملابس.