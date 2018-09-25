آيفون ” Max XS ” يفوق سرعة جالاكسي نوت 9

عادل الحربي(صدى):

كشفت نتائج اختبارات نفذها خبراء حول سرعة الهاتف جالاكسي نوت 9 مقارنة مع الجهاز الجديد لشركة أبل الأمريكية آيفون Max XS تفوق الأخير وبفارق كبير؛ حيث أن آيفون X كان يعاني قليلًا من البطء في تنفيذ مختلف العمليات، كما أن الهاتف كان يشتغل بنظام iOS 11.

وأصبح الأمر مختلفًا الآن بوجود نظام iOS 12 في هاتف أبل الجديد، كما أن الجهاز الجديد أصبحلا يعاني مشاكل في ذاكرة الوصول العشوائي RAM ولا فيما يتعلق بالأداء والسرعة؛ فيما أن سرعة هاتف الشركة الأمريكية انتصر بشكل ساحق على نظيره الكوري الجنوبي.

وبالرغم من اعتماد نوت 9 على ذاكرة سعتها 6 جيجا بايت، مقارنة مع 4 جيجا بايت في XS Max، إلا أن جالاكسي عانى كثيرًا في هذا الاختبار؛ حيث بدأت الأمور بشكل جيد، لكن تعقدت مع نوت 9 بعدما تم فتح عدد من التطبيقات فالحقيقة أن هاتف سامسونج يعاني حين يتعرض لضغط في العمل وهو أمر لا يجب أن نراه في جيل الهواتف الذكية لعام 2018.