بالصور.. انقطاع الكهرباء عن حفل زفاف يحوله لمشهد رومانسي

أوتاوا(صدى):

كاد انقطاع الكهرباء أن يخرب أهم لحظات زوجين خلال حفل زفافهما؛ وذلك بعد أن ضربت الأعاصير أحياء سكنية عدة في ” أوتاوا ” بكندا.

وبالتطرق للتفاصيل، تلقى الزوجان تحذيرات من وصول عاصفة قوية للمنطقة، وبالرغم من ذلك قررا المضيّ قدمًا كما خطّطا لحفل زفافهما، وبالوقت الذي استعد فيه الزوجان لالتقاط صور رسمية قبل الاحتفال، انقطع التيار الكهربائي وكاد أن يخرب الحفل.

حيث جاء المسؤول عن الحفل بفكرة الاستعانة ببعض إضاءات ” LED ” من الـ ” دي جي ” والتي تعمل بالبطارية، حيث تمكّن الزوجان من إنهاء حفلهما بشكل رومانسي أبهر الضيوف.