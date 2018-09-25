انطلاق مبادرة توظيف الحالمين

سعيد العجل(صدى):

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ محرم ١٤٤٠هـ ملتقى توظيف الحالمين بمقر معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي في تمام الساعه الرابعة مساءا حتى الثامنة ولمدة ثلاث ايّام. كما أوضح مدير معهد الحكير الأستاذ ماجد السبيعي بأن إستضافة المعهد لهذه المبادرة واجب علينا، لأن أبناء الوطن يستحقون منا الكثير. كما افاد مدير المعهد بأن مثل هذه المبادرات التي تهتم في توطين الوظائف للكوادر السعودية مهمة وطنية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. من ناحية اخرى افاد السبيعي بان مبادرة توظيف الحالمين نجاحها يرجع للشركات الراعية التي وفرت وظائف مختلفة المجالات تساهم في تقليص نسبة البطالة في المملكة.

ختامآ السبيعي: نحن في اتم استعداد لإستضافة مثل هذه المبادرة علمآ بأن المعهد يوفر وظائف فندقية وسياحية باستمرار، بحكم إختصاص المعهد.