حساسية تمنع فتاة من البكاء والاستحمام

لندن(صدى):

هاجم مرض نادر فتاة بريطانية تسمى ليندسي كوبري 19 عامًا، والتي تعاني من حساسية شديدة، بمجرد سقوط دموعها، نتيجة إصابتها بمرض نادر يسبب لها إلتهابًا في الجلد حال ملامستها للمياه.

ويدعى المرض ” ارتيكاريا المياه ” ، يجعلها تصارع من أجل عدم الاستحمام أو ممارسة السباحة أو حتى مغادرة المنزل عند سقوط الأمطار؛ حيث إن الفتاة تصاب بصعوبة في التنفس وعطاس مستمر، في حال ملامسة المياه لجسدها، ويتم إجبارها على تناول مضادات الهيستامين في كل مرة تستحم.

وتعتبر الفتاة البريطانية ” كوبري ” واحدة من بين 50 شخصًا فقط لديهم هذه الحالة المرضية في جميع أنحاء العالم؛ فيما أنها تستطيع فقط على شرب الحليب، بسبب حساسيتها المفرطة من الماء تصاب بتقرحات مؤلمة في فمها لعدم شربها للمياه بشكل مستمر واستبداله بالحليب.