” التجارة ” توضح كيفية الحصول على ترخيص مكتب استشارات زكوية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، إجراءات فتح مكتب استشارات زكوية، لافته إلى أنه يتم ذلك من خلال تقديم طلب إصدار ترخيص مهني استشاري إلكترونيًا.

وردت الوزارة على استفسار مغرد على حسابها الرسمي على ” تويتر “، قائله ” عليكم السلام، مرحباً بك محمد، بإمكانك تقديم طلب اصدار ترخيص مهني استشاري إلكترونياً ومعرفة كافة الشروط والمتطلبات لذلك عبر الدخول لرابط الخدمة :هنا “.

وكان مغرد تسائل حول كيفية الحصول على نرخيص لفتح مكتب استشارات زكوية، قائلًا ” السلام عليكم … مع حصولي على شهادة اجتياز مادة الزكاة والضريبة ، هل يمكنني أن احصل على ترخيص لفتح مكتب استشارات زكوية ؟ وللعلم فإني معي خبرة مهنية أكثر من 3 سنوات في عدة شركات كمحاسب وجزء من عملي اعداد الاقرارات الزكوية وكذلك الضريبة المستقطعة و VAT ؟ “.