بالفيديو.. زوجة الشهيد ” العنزي ” توجه رسائل قوية بمناسبة اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

أهدت منوة العنزي، زوجة شهيد الواجب الرائد محمد حمد العنزي، عمل وطني قدمته عبر مقطع فيديو لوطنها؛ وذلك بمناسبة ذكرى توحيد المملكة الثامنة والثمانين.

حيث خاطبت ” منوة ” قياداتها ووطنها وشهداءه وأبناءها من خلال الفيديو، لتؤكد لهم جميعًا أن استشهاد زوجها ووالد أبنائها لن يزيدها ويزيدهم إلا حبًا وتضحيه لهذا الوطن، وحماسًا أكبر في تقديم المزيد له.

حيث وجهت رسالة للوطن قائلة: ” أعدك يا وطني أن أربي أبنائي على ما مات عليه والدهم؛ ليكونوا فرسانًا بميدان الإخلاص ” .

أما عن رسالتها للشهداء فقالت: ” أنتم فخر الوطن، سالت دماؤكم لتروي أرض الوطن فتثمر أشجار الحياة أمنًا وأمانًا، ستظلون قصص فخر يرويها عنكم التاريخ ” .

كما وجهت زوجة الشهيد ” العنزي ” رسالة لأبنائها الثلاثة بآخر المقطع، قائلة: ” عندما تكبرون ستفتخرون، فأبوكم شهيد وشجاع يا أبنائي، مات من أجلكم في ميدان العز والشرف، ودافع عنكم وعن أبناء الوطن، وكان يسهر لحمايتكم ” .

وظهر أبنائها الثلاثة ” سلطان، وسلمان، وباسل ” بالفيديو، في أحضان الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض؛ وذلك بعد استشهاد والدهم.