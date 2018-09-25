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  3. شاهد .. ممرضة تعتدي على مسنة في تصرف وقح

شاهد .. ممرضة تعتدي على مسنة في تصرف وقح




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6500 ] نشر منذ 10 دقائق

من يعتدى على كبار السن يستحق الإعدام لأنه لا فرق بين طفل صغير أو مسن عجوز كلاهما ضعيف ولا يدافع عن نفسه امام بعض المجرمين الذين لا يملكون ذرة من الرحمة و الأخلاق لعنهم الله

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