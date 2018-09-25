شاهد .. ممرضة تعتدي على مسنة في تصرف وقح

الثلاثاء 25
سبتمبر
من يعتدى على كبار السن يستحق الإعدام لأنه لا فرق بين طفل صغير أو مسن عجوز كلاهما ضعيف ولا يدافع عن نفسه امام بعض المجرمين الذين لا يملكون ذرة من الرحمة و الأخلاق لعنهم الله
خيبها الله ,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الواقع[ عدد التعليقات: 6500 ] نشر منذ 10 دقائق
من يعتدى على كبار السن يستحق الإعدام لأنه لا فرق بين طفل صغير أو مسن عجوز كلاهما ضعيف ولا يدافع عن نفسه امام بعض المجرمين الذين لا يملكون ذرة من الرحمة و الأخلاق لعنهم الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54706 ] نشر منذ 1 دقيقة
خيبها الله ,,