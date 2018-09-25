بالصور.. أحد أقارب طفلة المجاردة يوضح تفاصيل وفاتها مصعوقة

أبها(صدى):

توفيت إحدى طالبات الصف الثالث الابتدائي والتي تبلغ من العمر 9 سنوات بالمجاردة؛ بسبب صعق كهربائي في شارع الفن، على مرأى من والدتها وشقيقتها غلا ” 3 سنوات ” وخالاتها الأربع وبناتهن؛ حيث تم نقل جثتها إلى مستشفى المجاردة العام.

ومن جانبه، كشف عبدالله محمد العمري قريب الطفلة، تفاصيل الواقعة قائلًا: ” جنى هي التي أصرت أن يكون اجتماع العائلة في حديقة شارع الفن؛ لكي تشاهد فعاليات الاحتفال باليوم الوطني؛ وإلا فالعادة أن نجتمع كل مرة في بيت أحد أفراد العائلة ” ، مضيفًا: ” كانت مع والدتها و4 من خالاتها مع بناتهن، في حديقة شارع الفن، وذهبت قريبًا منهم للعب.. أمسكت عمود إنارة فسقطت في الحال بجوار العمود أمام الجميع. ”

واستطرد: ” عند ذلك اتجهوا جميعاً لها، وإحدى البنات بعد سقوط الضحية لامست العمود وأحست بالماسّ الكهربائي.. ولأنها كبيرة وراشدة سحبت يدها وصاحت في الأخريات بالابتعاد عن مصدر الموت ” ، متابعًا: ” كنت في السيارة قريباً منهم، وعندما أبلغوني هاتفيًا سارعت لنقلها للمستشفى؛ فهو قريب من الموقع وهي تقريباً متوفاة.. كانت لا تتنفس وليس فيها أي حركة.. وعلى الفور تم إدخالها غرفة الإنعاش، واستمرت محاولات الإنعاش قرابة الساعة عبر 4 أطباء وعدد من الممرضين؛ ولكن كانت الصدمة عند إبلاغنا أنها توفيت، رحمها الله. ”

وفي السياق نفسه، أصدرت بلدية المجاردة بيانًا؛ حيث قالت فيه: ” تشير بلدية المجاردة إلى ما تم تناقله ونشْره في الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المحضر المُعَد من اللجنة التي باشرت وفاة الطفلة جنى بشارع الفن، وما أشير إليه في المحضر من تعرضها لتماسّ كهربائي من أحد الأعمدة الكهربائية أودى بحياتها.. ”

وتابعت: ” وحيث تم مباشرة البلدية لموقع الحادث، وتم الكشف على العمود والأعمدة المجاورة له، ولم يكن بها كيابل أو أسلاك مكشوفة، وكانت آخر صيانة لكامل الحديقة بتاريخ 9/ 1/ 1440 وفق تقرير الصيانة الدورية المُعَد من إدارة الخدمات البلدية، وحيث إن ما تم نشره يخضع في المقام الأول لنتيجة فحص الطب الشرعي لجثة الطفلة؛ حيث سيتضح هل ذلك نتيجة تماس كهربائي من العمود أم لا. ”

وأشارت إلى أنه: ” شُكّلت لجنة فنية من البلدية ولجنة عليا من الأمانة لتقصي ما أشير إليه بالمحضر، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة حتى يتضح تقرير الطبيب الشرعي.. والبلدية تتوجّه بكامل العزاء لوالد الطفلة جنى ووالدتها وجميع الأسرة، ونسأل الله أن يجعلها شفيعة لهم، وأن يجبرهم في مصابهم. وسيتم نشر تقرير إلحاقي لهذا حالَ الانتهاء من تقصّي الحقائق، وقد باشرت البلدية مع الجهات المختصة الحالة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ”

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