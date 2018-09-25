فيديو نادر لزيارة الملك سعود لمصر وصلاته في الأزهر

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو نادر، زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، إلى مصر وصلاته في جامع الأزهر، عندما كان ولي العهد.

ويعتبر الملك سعود رحمه الله أول أمير سعودي يزور الأزهر الشريف، حيث وثق هذا الفيديو قناة فوكس نيوز مارس 1926م.

ونشر حساب باسم ” الملك سعود ” وهو حساب لتوثيق تاريخ الملك سعود، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع الفيديو، معلقًا ” زيارة الامير سعود بن عبدالعزيز الملك سعود رحمه الله الى مصر وصلاته في جامع الازهر تم التصوير من قبل قناة فوكس نيوز مارس 1926م. المصدر المستودع الرقمي لجامعة ساوث كارولاينا ” .