بالصور.. محافظ الخرج يرعى احتفاء تعليم الخرج باليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

رعى سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 1 / 1440هـ احتفاء إدارة تعليم الخرج باليوم الوطني (88) للمملكة العربية السعودية وذلك في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية.

بحضور سعادة مدير إدارة التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدراء الدوائر الحكومية ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين وقادة المدارس .

حيث استقبل سعادته بصيحة كشفية ثم انتقل الجميع إلى مقر الحفل الخطابي، قدم الحفل الطالبين عبدالله الحربي وحسان الداعج مبتدئاً بخير الكلام آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب عبدالرحيم الزهراني .

تلا ذلك كلمة مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي شكر فيها سعادة المحافظ والضيوف الكرام على تشريفهم الحفل ثم تحدث عن هذه المناسبة الغالية وقال تطل علينا كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول من الميزان من عام 1351 هـ يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي كيف لا .. وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل ، وفي هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب ، ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكا بعقيدته ثابتا على دينه .

وأضاف اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في صاف الدول المتقدمة ، بل وتتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجا .

واردف قائلا ” حققت المملكة العربية السعودية وبتوجيهات قيادتها الرشيدة انجازات عظيمة تسجل لها على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية ، هذه التحولات الكبرى والانجازات العظيمة والتي تحققت في مختلف المجالات تقف وراءها شخصيات عظيمة تحملت مسؤوليات جسيمة في بناء الدولة ونذرت نفسها للعمل العام،لذلك فإن من أكبر أهداف الحكومة الرشيدة بذل كل مجهود في سبيل تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة الفرد ليتمكن كل مواطن في جميع أنحاء البلاد من العيش برخاء وطمأنينة وقد تميزت المسيرة التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالشمول .

وأكد على أن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً كبيراً في مجال التعليم على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لنهضة الأمة وتقدمها في مختلف مجالات الحياة،وشهد هذا القطاع قفزات نوعية وكمية تمثل بازدياد عدد الجامعات التي تضاهي أعرق الجامعات في العالم كما تضاعف عدد المدارس في مدن وقرى وهجر البلاد وهذا بفضل الله ثم بفضل النظرة الثاقبة لحكومتنا الرشيدة.

وفي سياق كلمته أكد أن المملكة تبّنت «رؤية 2030» لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي وتعيش بفضل التوجهات الحكيمة للرؤية 2030 مرحلة استثنائية ومفصلية من الازدهار والنمو الاقتصادي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ،فالمملكة تمتلك قدرات استثمارية مادية وبشرية ، تعتبر مقومات ومحركات لدولة قوية مزدهرة تتسع للجميع ،وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا قامت إدارة التعليم منذ وقت مبكر في وضع اللجان والخطط والبرامج للاحتفاء باليوم الوطني على مستوى المدارس والإدارة شارك فيها أكثر من ( 64 ) ألف طالباً وطالبة من خلال برامج نوعية وإثرائية تعزز الانتماء وتغرس فيهم حب الوطن ومعاني الوفاء ، وفي ختام كلمته سأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وعزها ورخاءها ، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية ،كما أجدها فرصة أتقدم فيها بالشكر والتقدير لقسم النشاط الطلابي على الإعداد والتجهيز لهذا الاحتفاء والشكر موصول للأقسام المساندة على مايقدمونه من تعاون في سبيل نجاح برامج وفعاليات الإدارة.

بعد ذلك فيديو كليب عن مسيرة النماء والعطاء والجهود التي تبذلها الدولة في خدمة التعليم بعنوان ( بالتعليم نبني الوطن ) إخراج مشرف الأستديو التعليمي الأستاذ خالد الكثيري .

فقصيدة عن الوطن بعنوان ( عزة وطن ) ألقاها الأستاذ محمد السلمي.

عقب ذلك لوحة شعرية ونثرية ( رعد يزمجر ) كلمات المشرف العام بالنشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري تدريب وإخراج أ.فهد الحربي أ.ناصر الكنهل وأداء نخبة من طلاب النادي الثقافي للصغار فيصل الشهري _ مهند القحطاني _ عبدالإله العتيبي ـ عمر الحربي ـ الوليد الزهراني .

ثم أوبريت ( روح الوطن ) كلمات الأستاذ أ.حامد مناور أ.راشد النويصر تدريب ومتابعة أ.فهد الحربي أ.غانم الغانم أ.جابر العسيري أداء طلاب المجموعة الماسية بتعليم الخرج ، إخراج الأستاذ ناصر الكنهل وإشراف الأستاذ منصور السعيدان .

وفي الختام تم تكريم جميع اللجان المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني من قبل راعي الحفل ، وتم تقديم درع تذكاري لمحافظ الخرج من قبل سعادة مدير التعليم .