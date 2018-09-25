اكتشفي أهمية البطيخ في زيادة نضارة الوجه

أماني الغامدي(صدى):

أكد خبراء في التغذية ، أن البطيخ يعتبر من الفاكهة الغنية بالماء ومغذيات لا تٌعد ولا تٌحصى ، والكثير من المكونات التي تُساعد على زيادة نضارة الوجه .

وللأستفادة من مكونات البطيخ لنضارة البشرة ، طبقي إحدى هاتين الوصفتين :

1- وصفة البطيخ والبطاطا: قشري واسلقي حبة بطاطا. وعندما تنضج قومي بطنحها جيداً. قطعي لب نصف ثمرة بطيخ وانزعي البذور ثم اسحقي القطع.

أضيفي ملعقة طعام من بوريه البطاطا وملعقة طعام من العسل. واخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ولزيادة نضارة وجهك، طبقي القناع على كامل مساحته لمدة 20 دقيقة. وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر.

2- لوشن عصير البطيخ وعصير الليمون: إمزجي 65 ملل من عصير البطيخ مع عصير نصف حبة ليمون.

بللي قطعة من القطن بالمزيج وطبقيها على بشرتك بعد تنظيفها من بقايا الأوساخ والماكياج. والأفضل أن تفعلي ذلك في المساء. فهذا يمنع تعرضها لأشعة الشمس ويساعد على زيادة نضارة الوجه وإعادة الصحة إليه.