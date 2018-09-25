وفاء الكيلاني لمنى الواصف: أنا لازقة في تيم الحسن

أماني الغامدي(صدى):

طلبت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنانة السورية منى الواصف خلال استضافتها لها ببرنامج ” تخاريف ” ، أن تختار ركابًا معها في الميكروباص؛ لتمازحها ” واصف ” بامكانية أخذ تيم الحسن معها، لترد ” وفاء ” : ” مش حتخديني معاه، أنا لازقة في ” .

كما استكملت ” وفاء ” الحديث عن زوجها تيم الحسن، خلال حديث منى الواصف بأنها تدافع دائمًا عن حقوق المرأة وإنه لو عليها ان تنزل أحدهم من الباص ستنزل الرجال، لترد عليها ” وفاء ” بأنها ستنزل مع زوجها تيم حسن؛ لأنها تحبه وهما يمشيان سويًا في كل خطوة.

ومن جهة أخرى، علق الفنان السوري تيم الحسن على الحلقة، حيث قال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لو ما جابت ســوريا سواكِ في الفن لگفى ” ، مشيرًا للفنانة السورية منى الواصف.