وفاء الكيلاني لمنى الواصف: أنا لازقة في تيم الحسن
طلبت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنانة السورية منى الواصف خلال استضافتها لها ببرنامج ” تخاريف ” ، أن تختار ركابًا معها في الميكروباص؛ لتمازحها ” واصف ” بامكانية أخذ تيم الحسن معها، لترد ” وفاء ” : ” مش حتخديني معاه، أنا لازقة في ” .
كما استكملت ” وفاء ” الحديث عن زوجها تيم الحسن، خلال حديث منى الواصف بأنها تدافع دائمًا عن حقوق المرأة وإنه لو عليها ان تنزل أحدهم من الباص ستنزل الرجال، لترد عليها ” وفاء ” بأنها ستنزل مع زوجها تيم حسن؛ لأنها تحبه وهما يمشيان سويًا في كل خطوة.
ومن جهة أخرى، علق الفنان السوري تيم الحسن على الحلقة، حيث قال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لو ما جابت ســوريا سواكِ في الفن لگفى ” ، مشيرًا للفنانة السورية منى الواصف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54706 ] نشر منذ 2 ساعتين
تخاريف اسم على مسمّى ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد بتكونين لازقه فيه يا عجوزة العجايز.
وين حتلائي متل تيم.
Reem[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسها هي وتيم مو لايقين ع بعض
سبحان من جمعهم
وكل واحد من كوكب مختلف
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31856 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10264 ] نشر منذ 16 دقيقة
لزفتكم😊ياالمشاهير ماتطول😊😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10264 ] نشر منذ 15 دقيقة
لزقتكم تصحيح☺😁