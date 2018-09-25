  • الثلاثاء 25

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. وفاء الكيلاني لمنى الواصف: أنا لازقة في تيم الحسن

وفاء الكيلاني لمنى الواصف: أنا لازقة في تيم الحسن

وفاء الكيلاني لمنى الواصف: أنا لازقة في تيم الحسن
أماني الغامدي(صدى):

طلبت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنانة السورية منى الواصف خلال استضافتها لها ببرنامج ” تخاريف ” ، أن تختار ركابًا معها في الميكروباص؛ لتمازحها ” واصف ” بامكانية أخذ تيم الحسن معها، لترد ” وفاء ” : ” مش حتخديني معاه، أنا لازقة في ” .

كما استكملت ” وفاء ” الحديث عن زوجها تيم الحسن، خلال حديث منى الواصف بأنها تدافع دائمًا عن حقوق المرأة وإنه لو عليها ان تنزل أحدهم من الباص ستنزل الرجال، لترد عليها ” وفاء ” بأنها ستنزل مع زوجها تيم حسن؛ لأنها تحبه وهما يمشيان سويًا في كل خطوة.

ومن جهة أخرى، علق الفنان السوري تيم الحسن على الحلقة، حيث قال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لو ما جابت ســوريا سواكِ في الفن لگفى ” ، مشيرًا للفنانة السورية منى الواصف.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54706 ] نشر منذ 2 ساعتين

تخاريف اسم على مسمّى ,,

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكيد بتكونين لازقه فيه يا عجوزة العجايز.
وين حتلائي متل تيم.

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين

أحسها هي وتيم مو لايقين ع بعض
سبحان من جمعهم
وكل واحد من كوكب مختلف

[ عدد التعليقات: 31856 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 10264 ] نشر منذ 16 دقيقة

لزفتكم😊ياالمشاهير ماتطول😊😁😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *