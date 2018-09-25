بالفيديو.. كويتي يهاجم شمس بعد انتقادها لرجال الدين

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن كويتيي هاجم الفنانة شمس الكويتية، التي شنّت هجومًا على رجال الدين خلال مقابلة معها في برنامج ” ع السيف ” ؛ حيث انتقدها بشكل شديد مفندًا رأيها في رجال الدين.

واعتبرت الفنانة الكويتية في هجومها على رجال الدين، أن القرآن أو أي كتب سماوية أخرى لم تنزل عليهم فقط حتى يقوموا هم بتفسيرها وتوجيه الناس حسبما يرون، ولكنها نزلت للناس جميع؛ قائلةً إن أول شيء تنظر إليه عند مشادتها لرجل دين هو حجم ” كرشه ” ، كما تتساءل كم عدد من الزوجات يا ترى يرتبط بهن هذا الرجل.

وأشارت ” شمس ” إلى أنه كلما كانت روحانيات الإنسان مرتفعة يصبح أكله أقل ولا يمتلك رغبات جنسية جامحة، لافتة إلى أن الإنسان خلال الصيام بشهر رمضان ومع الصلاة وقيام الليل نفسيته تصبح أفضل ويبتعد عن الغرائز.

وعلّق المواطن الكويتي على تصريحات شمس قائلًا: ” يوم تتكلم عن الرجال يتكلمون في الدين الرجل أول ما يتكلم في الدين يطالع كرشه وجم وحدة متجوز (..) الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طبعًا الإنسان يأكل على حسب حاجته، بعدين الزواج وتعدد الزواج الله يقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا.. ”

وأضاف: ” سليمان عليه السلام كان عنده 100 جارية يعاشرهن معاشرة الأزواج، عندك مشكلة مع النبي سلمان؟ الأهم من هذا إنت ش عندك تخزين بطن المطوع؟ تبين المطوع سكس باك؟ تبين منه الفايدة ولا تكبلزين وياه حجية. ” .