وليد الفراج يهاجم الهتافات السلبية ضد تركي آل الشيخ: شيء مقزز

ماجد محمد(صدى):

هاجم الإعلامي وليد الفراج، الهتافات والتحريض ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وتوجيه سباب لوالدته خلال مباراة الأهلي المصري في البطولة الأفريقية؛ حيث تفاعل مع الهاشتاج الذي أطلقته الجماهير السعودية بعنوان ” إلا تركي آل الشيخ ” دفاعًا ودعمًا لتركي آل الشيخ، على خلفية انسحابه من الاستثمار في مصر.

وأوضح ” الفراج ” قائلًا: ” لو عملنا كشف حساب لإيجابيات وسلبيات الحراك الذي فعله تركي آل الشيخ في الرياضة المصرية، ستجد أنك أمام مشهد غير طبيعي، ألم يفتح الرجل أبوابا مغلقة بالرياضة المصرية، وحرك الدوري المعروف ووسع التنافس فيه، أن الانفعال والتحريض والهتافات شئ مقزز، يا خسارة. ”

وأكد على أن: ” خروج تركي آل الشيخ من المشهد الرياضي المصري كان دوما رغبة شعبية سعودية، لكنه قاومها لأنه يريد القيام بجهد عبر الاتحاد العربي أو كمستثمر لتجديد المشهد الرياضي المصري، شئ مؤسف أن تنجح أطراف في أن تفقد الرياضة المصرية فرصة لبدء استثمار حقيقي سيشجع الآخرين. ”

وأضاف: ” اتفهم انفعال المدرجات وأتفهم انفلات بعض الجماهير في لحظات عاطفية، لكن أن يتحرك مدرج بألفاظ غير مسبوقة تجاه شخصيات عربية لها قيمتها وقدمت كل ما تستطيع لخدمة الرياضة وإعلامها في مصر العزيزة فهذا شئ غير منطقي ولا مقبول. “