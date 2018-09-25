بعد تتويج مودريتش بالأفضل.. الصحف الكرواتية تنتقد رونالدو

ماجد محمد(صدى):

انتقدت الصحف الكرواتية، في أعدادها اليوم الثلاثاء، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان مرشحًا للفوز بجائزة الأفضل في العالم مع النجم لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي فاز بالجائزة؛ حيث لم يحضر نجم يوفنتوس الإيطالي الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي تذهب فيها الجائزة للاعب غير رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ فيما اتهمت صحيفة سبورتسكي نوفوستي رونالدو بالغرور، وتساءلت لماذا لم يحضر؟ ، مضيفةً: ” رونالدو أتاح مادة لوسائل الإعلام حول العالم، فهو عندما لا يكون الأفضل، لا يظهر في مراسم التتويج بالجائزة.. إنه لا يطيق رؤية أي شخص يسبقه، كما أنه ليس مستعداً لتقديم التهنئة. ”

وقالت بوابة إندكس.إتش آر الإخبارية: ” مودريتش لم يحظ باعتراف كريستيانو رونالدو (بأفضليته)، ولكن بيليه ورونالدو الحقيقي كانا من أوائل من هنأوه ” ؛ حيث حصل مودريتش، الذي توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في المونديال الروسي، الإشادة من البرازيلي رونالدو المتوج بمونديال 2002.