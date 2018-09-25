ميسي يستعد لاحتفال خاص في مباراة ليجانيس

طلال الغامدي(صدى):

يستعد قائد فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى تحقيق رقم قياسي بالظهور بقميص البارسا، في حال مشاركته أمام ليجانيس غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

ويحتفل ” ميسي ” بمشاركته في المباراة بوصول عدد مرات ظهوره بقميص البارسا إلى 700 مرة، حيث لعب ميسية خلال 699 مباراة 423 لقاء في الليجا و68 في كأس الملك.

كما خاص 126 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و18 في كأس السوبر الإسباني، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و5 في مونديال الأندية، و55 مباراة ودية.