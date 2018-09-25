بالصور.. الكشف عن ” سكودا أوكتافيا G-TEC ” بقوة أكبر ومدى تنقل أطول على الغاز

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

توفر شركة سكودا نسخ من سياراتها تعمل بالغاز الطبيعي وخاصة من موديلات أوكتافيا وتحمل اسم أوكتافيا G-TEC التي تقدم كسيارة ليفت باك وواجن ، والنسخة الخاصة من السيارة المدمجة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وقد حصلت على تطوير مهم خلال الشهر الجاري حيث تم التخلص من المحرك السابق TSI سعة 1.4 لتر لاضافة محرك جديد TSI سعة 1. لتر من مجموعة فولكس فاجن.

وقد زادت قوة السيارة بواقع 20 حصان لتصل الي 130 حصان كما توفر للمحرك الجديد نظام فتح صمامات مداخل التهوية بصورة متغيرة والسيارة تقلل نسب الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% مقارنة بأوكتافيا العادية وتسعي سكودا للتأكيد على أن استخدام الغاز الطبيعي أنظف وأرخص من البنزين أو الديزل .

كما تعتمد أوكتافيا G-TEC على 3 خزانات للغاز الطبيعي سعة 17.7 كجم بصورة اجمالية أحدهم مصنع من السب ويتواجد أمام المحور الخلفي والاثنان الآخران صنعا من مواد مركبة ويتواجدان في أسفل الحقيبة الخلفية. ويمكن للسيارة في حال ملء الخزانات الثلاثة قطع مسافة 480 كم بزيادة 70 كم عن السابق . وعند انتهاء الغاز في السيارة سيتم التحول بصورة الية للبنزين حيث يتوفر لها خزان وقود تقليدي سعة 11.8 لتر ولم تحدد سكودا المسافة التي يمكن قطعها بالاعتماد على استخدام الغاز والبنزين معاً ولكنها بالتأكيد أكثر من الموديل السابق الذي كان يمكنه قطع مسافة 1330 كم .

وستتوفر أوكتافيا G-TEC حصرياً مع ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات أوتوماتيك في نسخ أكتيف وأمبيشين وستايل.