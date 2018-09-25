ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها ولاية نابل التونسية إلى 6 قتلى

تونس(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية نابل التونسية إلى ستة قتلى .

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدينة بالجهة معز تريعة في تصريح اليوم أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثة السادسة لمواطن خمسيني بعد إبلاغ مواطنين عن العثور عليها طافية على سطح سد وادي عبيد بالولاية.

يذكر أن محافظة نابل شهدت يوم السبت الماضي تقلبات مناخية ، تمثلت في هطول كميات قياسية من الأمطار ما أدى الى فيضان عدد من الأودية وارتفاع منسوب المياه بالطرقات وهو ما تسبب في حصول أضرار مادية بالبنية التحتية والممتلكات وإلى تسرّب المياه إلى عدة منازل ومؤسسات صناعية وتجارية وإلى انقطاع حركة المرور.