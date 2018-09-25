بالصور.. سياحة الباحة تحتفي باليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

احتفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة, بذكرى اليوم الوطني الـ 88 حيث شاركت في العديد من فعاليات المنطقة كما قام منسوبو السياحة بتوزيع الهدايا والاعلام في المنتزهات والمواقع السياحية بالمنطقة وكذلك بالمواقع التراثية والاثرية .

كذلك التواصل مع بعض الفنادق والشقق المفروشة للإعلان عن العروض والخصومات المقدمة منها بهذا اليوم اليوم الوطني ، كذلك حث المتاحف الخاصة على استقبالها للزوار وعرض ما لديها من صور وعروض ووثائق تاريخية لمسيرة توحيد هذا الوطن الشامخ.

واوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الاستاذ زاهر محمد الشهري ان هيئة السياحة بالتعاون مع شركائها في إمارة المنطقة والأمانة والجهات الأخرى تسعى لتفعيل البرامج السياحية والتراثية والثقافية، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن، ونشر الثقافة والوعي للمواطنين، ودعم وتعزيز الصور الذهنية عن السياحة المحلية والمقومات السياحية، إضافة إلى زيادة معدلات زيارات أفراد المجتمع للمتاحف واستفادتهم منها، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها واستقرارها .