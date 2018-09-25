دراسة: الصراع بين الزوجين يسبب أمراض خطيرة ومشاكل في الهضم

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة تُعد هي الأولى من نوعها أن الشجار بين الحين والآخر هو جزء طبيعي من الزواج، ولكنه قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة في مرحلة ما مثل الالتهابات.

فقد توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، أن الأزواج الذين ينتقدون بعضهم بعضاً ويغلقون أعينهم أثناء الخلافات، لديهم مستويات أعلى من الالتهابات، وهم أكثر عرضه للإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء التي تطلق البكتيريا في الدم وتحفز المرض.

وقالت الدكتورة جانيس جلاسير، من مركز أوهايو الطبي ، نعتقد أن هذا الاضطراب الزوجي، يسبب تغيرات في القناة الهضمية تؤدي إلى الالتهاب والمرض .

وأجرى الباحثون استطلاعاً للرأي بشأن العلاقات الزوجية، شمل 43 من الأزواج، ثم قاموا بتصويرهم لمدة 20 دقيقة.

و من خلال هذا الاستطلاع، ظهرت لدى الرجال والنساء الذين أظهروا سلوكًا عدائيًا أكثر أثناء المشاجرات، مستويات أعلى من تسرب الأمعاء في القناة الهضمية، وكذلك مستويات عالية من الالتهابات في أنحاء الجسم.

وقال مايكل بيلي، المعد المشارك في الدراسة من معهد أبحاث طب الأمراض السلوكية بولاية أوهايو ومعهد الأبحاث في مستشفى الأطفال: إن البكتيريا الموجودة في الدم جراء تسرب الأمعاء تقود للالتهاب ويمكن أن تسهم في تدهور الصحة العقلية.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الخلاف الزوجي يمكن أن يبطئ التئام الجروح ويزيد من خطر الإصابة بالالتهاب.