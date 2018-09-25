الحرس الثوري الإيراني عن ” ترامب ” : شرير ومتهور

طهران(صدى):

وصف الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ” شرير ومتهور “، وذلك نظرًا لشنه حرب اقتصادية على طهران.

وأوضح كبير مستشاري آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تقبل أبدًا عرضًا تقدمت به واشنطن للقاء زعماء إيرانيين بينهم خامنئي.

وعن عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإيران، قال علي أكبر ولايتي ” لن يتحول حلم ترمب وبومبيو أبداً إلى واقع “.