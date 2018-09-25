سلسلة مفاتيج تثير الرعب في قصر بكنغهام

لندن(صدى):

أثارت سلسلة مفاتيح يحملها سائح هولندي أثناء زيارته لقصر بكنغهام البريطاني الذي تقيم به الملكة إليزابيث، حالة من الذعر والاستنفار الأمني داخل القصر.

واعتقلت شرطة مدينة لندن السائح لاعتقاد حيازته ” صاعق كهربائي ” في سلسلة المفاتيح، ظهر أمس الاثنين، ولكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات قليلة من الاحتجاز.

وأوضحت الشرطة أنه تم اقتناع الشرطة بأن حيازته الأداة، التي تعمل بطاقة منخفضة وعبارة عن جزءٍ من سلسلة مفاتيح، كان خطأ منه وأنه لا يشكل تهديدًا.

يُذكر أن أجزاء من قصر بكنغهام البريطاني وهو محل إقامة الملكة إليزابيث، تظل مفتوحة أمام الزوار لعشرة أسابيع من كل عام.