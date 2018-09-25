سلسلة مفاتيج تثير الرعب في قصر بكنغهام
أثارت سلسلة مفاتيح يحملها سائح هولندي أثناء زيارته لقصر بكنغهام البريطاني الذي تقيم به الملكة إليزابيث، حالة من الذعر والاستنفار الأمني داخل القصر.
واعتقلت شرطة مدينة لندن السائح لاعتقاد حيازته ” صاعق كهربائي ” في سلسلة المفاتيح، ظهر أمس الاثنين، ولكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات قليلة من الاحتجاز.
وأوضحت الشرطة أنه تم اقتناع الشرطة بأن حيازته الأداة، التي تعمل بطاقة منخفضة وعبارة عن جزءٍ من سلسلة مفاتيح، كان خطأ منه وأنه لا يشكل تهديدًا.
يُذكر أن أجزاء من قصر بكنغهام البريطاني وهو محل إقامة الملكة إليزابيث، تظل مفتوحة أمام الزوار لعشرة أسابيع من كل عام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34569 ] نشر منذ 39 دقيقة
قصر بكنغهام
لو ترمي فيه بطرطيعه
عرضوه باالمزاد ثاني يوم😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54682 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحرص واجب ,,
,, ويقولون ليش العجوز لا تزال حيويه وتتمتع بصحه جيده ,,