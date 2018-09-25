بالصور.. ‏موظف بريدي سعودي يحقق جوائز دولية

ندى البليهي(صدى):

حقق هاو الطوابع والباحث في تاريخ البريد الأستاذ /مبارك فيصل القحطاني الموظف بمؤسسة البريد السعودي جائزتين بالمعرض الدولي الآسيوي للطوابع الذي أقيم بمكاو خلال الفترة 21 _ 24 سبتمر 2018.

‏وكانت الدراسة الأولى عن إصدار اول طابع سعودي بأمر المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله صدر عام 1926 بعد ضم الحجاز إلى مملكته وقدمت الدراسة في 80 صفحة حيث وضحت أهم التجارب والبروفات والأخطاء المطبعية والرسائل البريدية وأهم النوادر في هذا الطابع .وتعتبر هذه الدراسة الوحيده في العالم.

‏وقد حققت 82 درجة وشهادة (V) الفضية المذهبة .

‏أما الدراسة الثانية كانت تتحدث عن بريد جده خلال الفترة 1916 _ 1966 وقدمت في 128 صفحة وكانت توضح تطور البريد من خلال تقديم الخدمات البريدية وطرق نقلها وتعرفتها ووسيلة النقل وأهم الأحداث العالمية التي مرت خلال هذه المرحله مثال الحرب العالمية الثانية وكيفية عمل الخدمات البريدية آنذاك ‏وقد حصلت على درجة 88 (LV) ‏الفضية المذهبة الكبيرة ولأول مرة تعرض على 8 منصات بمعرض دولي آسيوي.

‏وقد وجه القحطاني شكره للجميع واهداء هذا الإنجاز لجميع زملاءه بإدارة البريد السعودي بكافة مناطق المملكة العربية السعودية .

‏وقد صادفت هذه الإنجازات اليوم الوطني المجيد.