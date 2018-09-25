أفضل 3 لاعبين بالعالم وقع اختيار بيتزي عليهم

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” على اختيارات المنتخبات واللاعبين الدوليين لأفضل 3 لاعبين بالعالم، حيث وقع اختيار المدرب الأرجنتيني للمنتخب الوطني، خوان انتونيو بيتزي على مواطنه ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم.

وجاء عقب ” ميسي ” ، بحسب اختيار ” بيتزي ” ، اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في الوصافة والفرنسي أنطوان غريزمان في المركز الثالث؛ فيما حاز مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم، أمس الاثنين، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

ومن الجدير بالذكر، أن مودريتش حصل على 29.05 % من الأصوات مقابل 19.08% لكريستيانو رونالدو و11.23% للاعب المصري محمد صلاح.