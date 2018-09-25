مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يكرم ممرضة فلبينية أمضت 34 عاما في خدمة المرضى

محمد السعران(صدى):

احتفلت مستشفى الولادة والأطفال بتبوك بذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة صباح اليوم الثلاثاء , بحضور مدير المستشفى حميد بن سليم المقبلي , حيث تزينت المستشفى وأروقتها بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وعلم المملكة واللوحات التي تجسّد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي واعتزازا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية ، وقد شارك في الفعالية رؤساء الأقسام والطواقم الطبية والتمريضية , وعبّر الجميع عن سعادتهم بهذه الذكرى الغالية تجاه الوطن . وقد شهدت الفعاليات توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة على المرضى المنومين والمراجعين وكذلك منسوبي المستشفى.

وضمن إطار الفعاليات المقامة قام مدير مستشفى الولادة والأطفال حميد بن سليم المقبلي بتكريم الممرضة الفلبينية جلوريا التي أمضت 34 عاما في خدمة المرضى بالمستشفى وتسليمها درع تذكاري يحمل شعار هذه المناسبة وشهادة شكر وتقدير وهدايا وسط احتفالية وترحيب من الجميع بها . معرباً عن شكره وتقديره لكل جهودها وتفانيها في عملها والمخلصة طوال سنوات خدمتها التي قضتها في المملكة , ومن جهتها قالت الممرضة جلوريا : في البداية أقدم التهنئة الخالصة لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة , هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً فأنا أعتبر نفسي واحدة من بنات هذا الوطن الذي احتضنني طوال 34 عاماً لم أشعر فيه يوماً أنني غريبة , وطن أحس فيه بالأمن والأمان ويبادلني الجميع فيه المحبة والتقدير حتى زملائي وزميلاتي بالمستشفى كانوا لي خير الداعمين , إنني في هذا اليوم فرحتي فرحتين الأولى فرحة ذكرى اليوم الوطني للمملكة وانا اشارك الجميع فيها , والثانية هي تكريم المستشفى لي الذي اعتبره وسام اعتز به . لقد عملت في مستشفى الولادة والاطفال منذ عام 1406هـ ولم يكن هناك ممرضات سعوديات آنذاك وبعد مضي عشر سنوات بدأت الممرضات السعوديات بالعمل وهذا إن دل فإنما يدل على حرص واهتمام المملكة بالمرأة السعودية لتشارك في بناء وطنها , خلال سنوات عملي شهدت تطور المستشفى وما وصل إليه الآن من تقدم طبي وقريبا سوف ينتقل إلى مبناه الجديد إنني سعيده جدا بذلك , وختاما شكرا للسعودية وشكرا للمدير المستشفى ولكافة زملائي وزميلاتي على هذا التكريم .

وأكد مدير المستشفى حميد المقبلي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة على أن هذه المناسبة تحمل ذكرى جميلة وفخر واعتزاز نكن لها أصدق معاني الحب والوفاء والإخلاص , ذكرى نستلهم منها الدروس والعبر من سيرة القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي جعل هذه البلاد في مصاف دول العالم الأول في مجالات شتى حتى أصبح الجميع في المملكة العربية السعودية تحت ظل واحد وأسرة واحدة ينعمون بالخير والرخاء وحب الوطن‪ .‬سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهم‪ ‬.