شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

المدينة المنورة(صدى):

قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بقسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي, بتجديد سجاد الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف وذو جودة عالية .

وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة بندر الحسيني, أنه تم تغيير 50 سجادة بالروضة الشريفة وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما, مفيدا أن تغيير وتجديد السجاد بالمسجد النبوي يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين .