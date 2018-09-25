5 نصائح تحمي طفلك من حشرات الرأس

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع حلول العام الدراسى الجديد تكثف الأمهات جهودها في الحفاظ على نظافة الأطفال خاصة البنات لحمايتهن من حشرات الرأس التي تأتي عن طريق العدوى.

وتقدم الدكتور لانا شكري أخصائي الأمراض الجلدية، 5 نصائح تحمي الطفل من حشرات الرأس في المدرسة .

ومن هذه النصائح :

1- تعليم الطفل على عدم حكة الرأس أو وضع يديه على شعره أثناء الطعام.

2- تعويد الطفل على غسل يديه عقب تناول الطعام، مع استخدام المناديل المبللة باستمرار لتنظيف يديه.

3- إحمام الطفل عقب عودته من المدرسة مع تمشيط شعره جيدا.

4- على الأم أن تكشف بشكل دوري على شعر طفلها خاصة البنات بمعدل مرتين أسبوعيا، مع التمشيط بمشط رفيع جدا ” فلاية ” ، لضمان نظافة الشعر.

5- عدم وضع كريمات أو زيوت على الشعر في حالة عدم نظافته لأن ذلك يساعد نمو البكتيريا المسببة لحشرات الشعر، لذا يجب غسل الشعر أولا جيدا ثم استخدام الكريم أو الزيت وعدم الإكثار من الكمية المستخدمة.