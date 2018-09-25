تقرير بأبرز إنجازات جمعية ” مودة ” الأهلية للحد من الطلاق وآثاره

سعيد العجل(صدى):

من منطلق الترابط الأسري والوعي الاجتماعي انطلقت جمعية مودة الأهلية للحد من الطلاق وآثاره وسلکت تهجها لترسم مسيرتها بالمشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطلاق وآثاره، وذلك من خلال تطبيق رسالتها نحو أسرة مترابطة واعية، ومجتمع أمن مستقر. تركز الجمعية برامجها على النساء المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن كونهم الحلقة الأكثر تضررة من الطلاق، وتسعى بالتكامل مع الجهات المعنية إلى تمكينهن وأبنائهن من حقوقهم والحد من انتهاكها وحمايتهم من العنف الأسري بكافة أشكاله. وقد تم تأسيس الجمعية بقرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم /529 تاریخ 10/ 5 / 1430 هـ.

ركزت جمعية ” مودة ” على التكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم الحلول الوطنية الشاملة للمشاكل الأسرية وبالأخص تلك المتعلقة بالطلاق من خلال الدراسات التي تجريها الجمعية والتي قدمت من خلالها حلول تنظيمية وتشريعية للجهات المعنية مما ساعد تلك الجهات على إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل.

كما تميزت مودة بأسبقيتها في إطلاق المشاريع والبرامج الحقوقية الفريدة من نوعها على مستوى المملكة، كمبادرتها بإطلاق برنامج ” الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية ” عام ۲۰۱۱م ” كأول برنامج من نوعه يهدف إلى تأهيل خريجات الحقوق والشريعة من المواطنات على مهارات تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام القضاء في القضايا الأسرية وذلك ضمن برنامج تدريبي مدته 3 أشهر، مقابل أن تقوم كل خريجة بتقديم (150) ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية المجانية المستفيدات الجمعية.

وقد تمكنت ” مودة ” من تأهيل (240) مستشارة قانونية قدمن أكثر من 25 ألف ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية، تلا ذلك تتويج هذه المنجزات بصدور الأمر السامي الكريم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للاستفادة من تجربتها في برنامج ” الحاضنة القانونية ” لتقديم العون الحقوقي لحالات العنف الأسري، ويعد هذا الأمر السامي الكريم سابقة في مجال العمل الخيري، ووسام شرف للجمعية يؤكد احترافية وجودة برامجها ومشاريعها

وفي مطلع عام ۲۰۱۲ م تم افتتاح ” بیت مودة ” في الرياض كأول بيت من نوعه على مستوى المملكة ليكون بديلا للوضع الغير إنساني المتيع سابقة في تنفيذ الأحكام بواسطة مراكز الشرطة ويقدم “بیت مودة خدماته للأسر المنفصلة بواسطة فريق مكون من متخصصين بالمجال الاجتماعي والقانوني لضمان استمرارية تلقي أطفال النزاع الأسري رعاية كلا والديهم وقد تمكن بيت مودة من تقديم خدماته لصالح (۸۰۳) اسرة منفصلة بمعدل (۲۷۳۸) فرد مستفيد، كما استطاع من تمكين (۸۹) أسرة من تنفيذ الزيارة من المنزل بنجاح دون وساطة وتدخل بيت مودة، وقد اختارت وزارة العدل بيت مودة لتشغيل مراكز تنفيذ الزيارة والرؤية والحضانة بمنطقة الرياض، وسبق ذلك اعتماد وزارة الشؤون سابقة لبيت مودة كنموذج لمراكز تنفيذ الزيارة والحضانة، وتكليف الجمعية بعمل دليل إجرائي لتأسيس وتشغيل بيوت الزيارة ، كما تم اختيار بيت مودة للزيارة الأسرية من قبل الجهة الاستشارية لوازرة العدل للمشاركة في المشروع التجريبي لمبادرة ” توفير مراكز تنفيذ الحضانة والزيارة والرؤية “من خلال تطبيق النموذج المقترح للمراكز.

بعد ذلك تم افتتاح أول مکاتب نسائية للمساندة الحقوقية عام 2014 على مستوى المملكة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض وبعد تحقيق النجاح والتميز بفضل الله تم التوسع في افتتاح تلك المكاتب الحقوقية في العام الذي يليه بالمدن الرئيسية وشملت مكة المكرمة، جدة، الدمام والمدينة المنورة، مزودة مباحثات قانونيات مؤهلات لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمراجعات ومساعدتهن في تعبئة صحيفة الدعوى بصورة سليمة وقد استطاعت ” مودة ” من خلال مكاتب المساندة الحقوقية تقديم (99068) خدمة حقوقية لصالح (55615) مستفيدة

ونظرا لتميز نشاط الجمعية في المجال الحقوقي فقد تم إشراك الجمعية في مناقشة تقرير المملكة (الثالث والرابع) عام 2016 في إطار اتفاقية حقوق الطفل أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف، وفي العام 2018م تم ترشيح جمعية مودة لتمثيل المجتمع المدني خلال مناقشة تقرير السعودية (الثالث والرابع الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة لدى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف

وفي ظل هذه الإنجازات المتتالية، تفخر الجمعية بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم ” صندوق النفقة ” في العام ۲۰۱۷م، الذي يعد أحد المشاريع التي اقترحتها دراسة “مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء”، والتي أعدتها الجمعية بدعم عدد من الجهات الخيرية، بهدف إيجاد الحلول التنظيمية والإجرائية الشاملة لمعالجة الإشكالات الناتجة عن الطلاق، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الزوجة والأبناء أثناء وبعد الطلاق.

حيث قامت الجمعية وشركائها من الجهات الداعمة برفع الدراسة بعد الانتهاء منها للمقام السامي في العام ۲۰۱۲م، فحظيت باهتمام المقام الكريم وتمت إحالتها لوزارة العدل للإفادة من مقترحاتها، وقد تبنت الوزارة العديد من هذه المقترحات وبدأت بتطبيقها على أرض الواقع ومن أهم تلك المقترحات اعتماد مقترحي مودة وشركاتها الممثلة بمقترح صندوق النفقة ومقترح تنفيذ مراكز توفير أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

واستكمالا لنهج ” مودة ” الاستراتيجي الرامي إلى بناء الحلول الوطنية الشاملة، البعيدة المدى والواسعة الأثر، التي تتعدى فوائدها عدد المستفيدين من خدماتها إلى المجتمع بوجه عام، من خلال التركيز على الأنظمة والتشريعات التي تمس كافة أفراد الأسرة والمجتمع ككل، بادرت الجمعية بدعم عدد من الجهات الخيرية بإعداد مشروع مدونة الأحوال الشخصية ” بهدف اقتراح نہج حقوقي ملزم بنظم العلاقات الزوجية والأسرية والحقوق الناشئة عنها، كما تم رفع الدراسة بعد الانتهاء منها في العام ۲۰۱۷م إلى المقام السامي بأمل إقرارها واعتمادها

وتحت مظلة البرامج التنموية المستندة إلى احتياجات المستفيدات، أنشأت جمعية مودة للحد من الطلاق وأثاره ” صندوق عون ” وهو صندوق خيري تنموي يهدف إلى توفير وتقديم كافة أنواع الدعم من خدمات اجتماعية، تنموية، اقتصادية ونفسية لتأهيل ودعم الحالات المحتاجة من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن.

وساهم ” صندوق عون ” في تحسين الظروف المعيشية والبيئة السكنية والمساعدة في سد احتياج ۸۰ % من المتقدمات لطلب الخدمة، حيث يسعى الصندوق إلى تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسرة المفككة وذلك من خلال تقديم خدمات متعددة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي للأسرة، وبعد توفيق من الله وصل عدد المستفيدات اللاتي تم توظيفهن عن طريق الصندوق350 مستفيدة. وبلغ عدد أفراد أسر المستفيدين من الخدمات (3800) فرد، وتتراوح تكلفة المستفيدة الواحدة وأبنائها في السنة من22.500 ريال إلى 31.500 ریال وتقدر متوسط التكلفة السنوية لعدد (100) مستفيدة ( 2.500.000 ) ریال

وفي عام 2018 استطاعت جمعية مودة ايضا توفير ” 14 ” منزلا للعائلات المحتاجة بمساعدة شركاء مودة الاستراتيجيين وقدمت 9333 استشارة مجانية لهم ما بين قانونية وشرعية ولا زالت مساعي الجمعية تتوالد وتكثف جهودها للانتقال بمستفيداتها من الاعتماد والاحتياج إلى الاستقلالية والانتاج، بما يخدم تحقيق التنمية الوطنية الشاملة