” العدل ” تدعو 32 مرشحا لوظائفها للاستعلام عن النتائج عبر بوابتها

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة العدل 32 مرشحاً إلى وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد) على المرتبة السادسة، إلى الدخول على موقع الوزارة على الإنترنتهنا والاستعلام عن النتيجة.

وأكدت الوزارة على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مبينة أن من لم يراجع خلال هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي سيتم افتتاحها قريباً.​