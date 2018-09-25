بالفيديو.. التجهيزات النهائية لتشغيل قطار الحرمين

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو التجهيزات النهائية والأخيرة لقطار الحرمين السريع قبل تشغيله التجاري بشكل رسمي والمقرر افتتاحه اليوم الثلاثاء.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مطقع الفيديو، معلقه ” إمارة مكة ترصد التجهيزات الأخيرة لتشغيل قطار الحرمين “.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرعى بمشيئة الله تعالى، اليوم الثلاثاء حفل تدشين قطار الحرمين السريع.

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