بالصور.. نصل سكين يعلق في رأس رجل لمدة 4 أيام

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

علقت سكينة بوجه رجل أفريقي لمدة 4 أيام تقريبًا؛ وذلك بعد تعرضه للطعن أسفل عينه اليسري؛ خلال مشاجرة عنيفة مع صديقه.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح الأطباء بالمستشفى الذي نُقل له المصاب أن مقبض السكين مفقودة؛ حيث تُرك النصل عالقًا في رأسه دون حركة بعد أن استقر في العظم كما أظهرت الآشعة.

وتمكن الجراحون من إزالة شفرة السكين بأكملها دون التسبب في أي إصابات إضافية، حيث سيخرج المصاب من المستشفى بعد يومين من الملاحظة، على أن يعود للمتابعة بعد شهر.