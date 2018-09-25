بالصور.. نصل سكين يعلق في رأس رجل لمدة 4 أيام
علقت سكينة بوجه رجل أفريقي لمدة 4 أيام تقريبًا؛ وذلك بعد تعرضه للطعن أسفل عينه اليسري؛ خلال مشاجرة عنيفة مع صديقه.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضح الأطباء بالمستشفى الذي نُقل له المصاب أن مقبض السكين مفقودة؛ حيث تُرك النصل عالقًا في رأسه دون حركة بعد أن استقر في العظم كما أظهرت الآشعة.
وتمكن الجراحون من إزالة شفرة السكين بأكملها دون التسبب في أي إصابات إضافية، حيث سيخرج المصاب من المستشفى بعد يومين من الملاحظة، على أن يعود للمتابعة بعد شهر.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2291 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
امحق صداقه هذه اخرتها سكين في راسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34574 ] نشر منذ 1 ساعة
😱😱😱😱😱😱😱🤕
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54694 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,