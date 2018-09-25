بالفيديو.. طيار يرفض الهبوط بالطائرة في المطار لهذا السبب

لندن(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو، رفض طيار طائرة ” إير فرانس ” الهبوط في مطار ” برمنجهام ” الدولي ببريطانيا يوم السبت الماضي؛ حيث واجه عاصفةً شديدةً متقاطعة على المدرج، وفضّل الدوران حول المطار والهبوط في المرة الثانية.

حيث أكد المصور المتخصص في الطيران توم بودليس حقيقة ذلك، قائلاً: ” العاصفة لم تحرّك الطائرة على هذا النحو، كما يعتقد الكثيرون، بل إن الطيّار هو مَن يحرّك الطائرة بهذه الطريقة، وذلك في مناورة لتخفيف تأثير الرياح على الطائرة ” .

وتابع ” بودليس ” : ” هذا ما تدرّب عليه الطيّارون ويفعلونه باحترافية كاملة، إنهم مدرّبون لمثل هذه المواقف الصعبة، ويعرفون تماماً ما يفعلون ” .