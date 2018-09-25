أشيرست تعزز وجودها في الشرق الأوسط عن طريق توسيع نطاق أعمالها في الرياض

سعيد العجل(صدى):

تعمل شركة الاستشارات القانونية العالمية أشيرست على تعزيز نشاطها في مجال الاستشارات القانونية في الشرق الأوسط من خلال تطوير علاقتها مع مكتب الدكتور/ فيصل عدنان بعاصيري للمحاماة بافتتاح كيان جديد في الرياض يترأسه المحامي بلال رانا.

وقد أنضم بلال لأشيرست قادما إليها من كليفورد تشانس التي كان يعمل بها ضمن فريق التمويل المالي للمشاريع منذ عام 2014م ومجال تخصصه هوتقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات المالية والمقترضة والراعية وذلك في مجال التمويل الاسلامي وصفقات تمويل المشاريع على الصعيدين الاقليمي والعالمي على حد سواء. وكان بلال قد بدأ مشواره المهني مع لينكليترز في لندن في العام 2005م قبل أن ينتقل للمملكة العربية السعودية في العام 2009م للعمل مع بيكر وماكنزي.

هذا وسيولى الكيان في الرياض جل اهتمامه وتركيزه على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمويل المشاريع، تطوير مجال التمويل الاسلامي في المنطقة، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية القانونية لمؤسسات القطاع الخاص.

وتتمتع أشيرست بوجود وحضور قوي في المملكة العربية السعودية من خلال تعاونها مع مكتب الدكتور/ فيصل عدنان بعاصيري للمحاماة منذ عام 2013م.وقد انضم جون كينج، كبير مستشاري الطاقة والموارد، مؤخراً لفريق النفط والغاز في شركة أشيرست في أبو ظبي والذي قدم إليه من مكتب أشيرست في بيرث، استراليا.

يقول جوس دير مدير أشيرست بالشرق الأوسط أن:

” المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً قويا ومضطرداً على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تنسجم انسجاماً تاماً مع استراتيجيتنا في المنطقة والتي ينصب تركيزها بشكل اساسي على قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية. نحن مسرورون جدا لهذه النقلة والتطور الكبير الذي من شأنه أن يعزز من تعاوننا مع مكتب فيصل عدنان بعاصيري للمحاماة وكل هذا يؤدي بدوره إلى تقوية وتمتين قدراتنا في المملكة العربية السعودية ويؤكد التزامنا القوي بتطوير وترسيخ وجودنا وخدماتنا في الشرق الأوسط. إنه لمن دواع سرورنا أن نرحب بالأخ بلال وبانضمامه لفريقنا ليضيف إلينا خبرته الراسخة والثرية، ولا يساورني أدنى شك في أنه سيلعب دوراً فعالاً ومتميزاً في العمل على إنجاح أعمالنا من خلال هذا التوسع الجديد”.

وأضاف الدكتور/ فيصل بعاصيري، مدير مكتب فيصل عدنان بعاصيري للمحاماة بالتعاون مع أشيرست إل إل بي بالمملكة إن العمل على تنمية وتعزيز أعمال وخدمات مكتب دولي بمكانة أشيرست إل إل بي في المملكة العربية السعودية يمثل مرحلة هامة ويؤكد قوة التزام أشيرست إل إل بي بتنمية وتطوير مستوى أعمالها في المملكة خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تحولات وتغيرات إيجابية وهامة جدا. جدة والرياض مدينتان تختلفان فيما بينهما – فالرياض هي مركز الحكومة وتوجد بها الفروع الرئيسية لمعظم البنوك بينما مدينة جدة تحظى بأن بها العديد من شركات القطاع الخاص العملاقة. بلال شخصية تتمتع بخبرة كبيرة وراسخة في مجاله المهني ولا شك أن انضمامه إلينا سيقوي ويمتن من قدرات فريقنا ويضيف إليه الكثير جدا من النجاح والتميز في مستوى وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا”.

من جانبه اوضح بلال رانا أن:”الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثلان حجر الزاوية لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية وبرنامج التحول الوطني 2020. وحيث أن أشيرست شركة رائدة على الصعيدين الاقليمي والعالمي في قطاع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع تطوير البنى التحتية فإنها تجد نفسها في موقع لا ينازعها عليه أحد وتتميز فيه بقدراتها وخبراتها التي ستقدمها للشركات العاملة في السوق السعودي. وقد أذهلني كثيرا وأثار إعجابي قدرات وتميز الشركة في قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع البنى التحتية وأتطلع بحماس كبير للعمل جنباً إلى جنب مع جوس دير وفيصل بعاصيري والفرق العديدة العاملة في الشرق الأوسط لنعمل معاً على تنمية وتطوير أعمالنا وخدماتنا في المملكة العربية السعودية وتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا وذلك في إطار المشاريع التوسعية”.

وقدمت الشركة خدماتها الاستشارية في الشرق الأوسط لععد من المشاريع ومنها اتفاقية التطوير المشترك البالغ رأسمالها 5.2 بليون دولار أمريكي بين لامبريل بي إل سي و أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، وذلك لإنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية. وهيئة تطوير الرياض في حقوق الامتياز الخاصة بتشغيل وصيانة مترو الرياض. العديد من المتنافسين والممولين فيما يتعلق بمشاريع رابغ 3 أي دبليو بي، شقيق 3 أي دبليو بي، الدمام أي إس تي بي، وجدة أي إس تي بي.

وشركة مركز الأمير سلطان الحضاري فيما يتعلق بالتمويل المالي البالغة قيمته 500 مليون ريال سعودي والخاص بتطوير وانشاء مركز الأمير سلطان الحضاري والمدينة الطبية (بما في ذلك البنى التحتية فيهما) في مدينة جدة. وشركة محطة بوابة البحر الأحمر وذلك فيما يتعلق بالتمويل المالي المتوافق مع الشريعة الاسلامية لتوسعة ميناء جدة الاسلامي.والمقرضين التجاريين والمصارف الاسلامية وذلك فيما يتعلق بتمويل مشروعAramco Co-gen IPP برعاية Marubeni و JGC، والجميح.