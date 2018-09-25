مركز التنمية الاجتماعية بالطائف يحتفي باليوم الوطني الـ88

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أقام مركز التنمية الاجتماعية بالطائف احتفالاً باليوم الوطني الثامن والثمانون للملكة العربية السعودية صباح اليوم بمقر المركز , بمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بالهدا وبلاد طويرق ولجنة التنمية الاجتماعية بالسيل , حيث تم توزيع عدد من التوزيعات التي تبرز دور هذة المناسبة الغالية على المجتمع السعودي

وقد قدم مدير مركز الاجتماعية بالطائف الاستاذ شرف حامد الزايدي تهنئته بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان سائلاً الله ان يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وان ينصر جنودنا الابطال المرابطين على حدود المملكة .