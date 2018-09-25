مفاجأة.. ارتداء نظارة القراءة أمام شاشة الكمبيوتر يسبب الإجهاد للعين

برلين(صدى):

كشفت مجلة ” أبوتيكن أومشاو ” الألمانية، المهتمة بالصحة عن مفاجأة غير سارة لمن يرتدون نظارات القراءة، حيث أكدت أن ذلك النوع من النظارات لا يصلح للعمل أمام شاشة الكمبيوتر.

وأوضحت أن نظارة القراءة مخصصة لمسافة تتراوح بين 30 و40 سم بين العين وأحد الأغراض، في حين أن المسافة بين العين والشاشة عادة ما تتراوح بين 70 و100 سم.

وأشارت إلى أن استخدام نظارة القراءة أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر يتسبب في تعرض العين للإجهاد، والذي تتمثل أعراضه في الاحمرار والحرقان وزيادة إفرازات الدموع والصداع، ناصحةً باستعمال نظارة مخصصة للعمل أمام شاشة الكمبيوتر.